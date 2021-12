Dia do Jornalista é marcado por homenagens e palestras

Profissionais de comunicação se reuniram na manhã desta sexta-feira, 7, no auditório da Associação Bahiana da Imprensa (ABI- Bahia), para comemorar o Dia do Jornalista. No evento, 50 cronistas foram premiados pela atuação no jornalismo esportivo baiano.

Em seguida, o jornalista e presidente da Associação Brasileira de Jornalismo (ABI), Domingo Meirelles, apresentou uma palestra sobre "as relações entre a mídia e o poder' e 'a censura sobre a imprensa e o poder judiciário".

“Muitas pessoas me perguntaram se há motivos para festejar esse dia, mas eu acredito que enquanto houver vida nas redações, há razões para celebração. Essa é uma das profissões mais fascinantes que existem, porque permite que o profissional trate de diferentes assuntos e conheça diferentes pessoas. Sem falar da função social do jornalista, sendo o elo de comunicação entre o conhecimento, a informação e a sociedade, o cidadão comum”, disse Meirelles, conforme nota divulgada pela assessoria.

