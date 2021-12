Dia do Jornalista é comemorado com mesa redonda e exposição

Em comemoração ao Dia do Jornalista, 7 de abril, será realizada na data (sexta-feira) uma mesa redonda e exposição na Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), na avenida Paralela, em Salvador.

O evento, em homenagem aos grandes nomes do fotojornalismo, ocorre no auditório da instituição, às 19h. Participam do debate os fotojornalistas Anízio Carvalho, Darío Guimarães, Luciano Andrade e Valter Lessa.

No local, os visitantes ainda poderão conferir uma mostra fotográfica. A atividade é aberta ao público, com emissão de certificado.

Serviço

O quê: Mesa-Redonda e Exposição Fotográfica "Grandes Mestres do Fotojornalismo"

Quando: 7 de abril de 2017

Onde: Auditório Astor Pessoa (Módulo 4, Nível 5) FTC Salvador - Av. Paralela

Horário: 19h

adblock ativo