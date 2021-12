Dia do Gari é marcado por festa na sede da Limpurb

Celebrado nesta terça-feira, 16, o Dia do Gari foi marcado por festa, homenagens e sorteio de brindes, na sede da Empresa de Limpeza Pública (Limpurb), na BR-324. O evento visa valorizar a atuação dos profissionais que suam a camisa para manter a cidade limpa.

Há mais de três décadas no quadro de funcionários, enquanto finalizava a refeição, o agente de limpeza Valter Costa, 67, trocava experiências com os colegas Mário Barbosa, 60, e Edson Oliveira, 54, que fazem parte de rotas distintas e não se encontram diariamente. “É uma oportunidade de reencontrar amigos e colocar o papo em dia. Isso também é uma forma de valorização”, diz Valter.

Atuando há 34 anos, Mário Barbosa revela que celebrar a data é um momento de retrospectiva: “Fico muito feliz em comemorar o nosso dia, principalmente quando lembro que é com esse trabalho que sustento a minha família”.

O efetivo da Limpurb é formado por 3.522 profissionais. Além da coleta de lixo doméstico, empresarial, hospitalar e de serviços públicos, os profissionais também realizam a remoção de entulho, varrição, lavagem de ruas, capinação e roçagem, dentre outras ações.

Madrinha do evento, a cantora Carla Cristina apresentou músicas autorais e canções de reggae sugeridas pelos trabalhadores. Segundo ela, “é uma honra” ser madrinha do evento, principalmente pela importância do trabalho dos profissionais e pela falta de reconhecimento da sociedade.

Mais animados

O destaque foi o casal de agentes de limpeza Iracema Pereira, 70, e José Domingos Rocha, 66, os populares Irá e Merengue.

No ramo desde 1981, Merengue revelou que é bom perceber que a empresa valoriza e se preocupa com o bem-estar dos funcionários. “Essa festa é uma forma de sentir esse cuidado. Por isso procuramos retribuir à altura, com trabalho sério na hora de trabalhar, mas com muita alegria também”, diz o gari.

Após dançar muito, Irá conta que dedicou quatro décadas da vida à Limpurb e nunca perde esses momentos de lazer.

*Estagiária sob a supervisão da editora Ana Paula Ramos

adblock ativo