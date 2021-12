Dia do Engenheiro é marcado por homenagens a alunos de 1964

As comemorações pelo Dia do Engenheiro contaram nesta quinta-feira, 11, com homenagem às turmas de 1964 da Faculdade de Agronomia e da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Meio século depois, senhores setentões se encontraram para lembrar histórias e discutir a profissão. O evento ocorreu no UCI Cinemas do Shopping Barra.

Dando prosseguimento às comemorações dos 80 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), o documentário Engenhar - A história da engenharia em solo baiano foi exibido.

Segundo o presidente do Crea-BA, Marco Amigo, o documentário é "um presente" do conselho de engenheiros e agrônomos para a Bahia, pois resgata, com depoimentos de especialistas, a história da construção do estado do ponto de vista dos construtores, os engenheiros.

"Está sendo findado também um livro em comemoração aos 80 anos do Crea-BA, no qual esse resgate é contado no formato de literatura. Além disso, fechamos 2014 homenageando esses colegas que completam 50 anos de formados", disse o presidente da entidade.

As turmas de 1964 de engenharia e agronomia foram homenageadas com placas comemorativas.

Amizade

Porém o mais importante, de acordo com Marco Amigo, foi reuni-los para reforçar a amizade e o companheirismo.

O engenheiro químico Moacyr Araújo de Carvalho, atualmente empresário, refletiu sobre o progresso baiano nas últimas cinco décadas, tanto com a Petrobras, como com a construção do Polo Petroquímico de Camaçari.

"O estado se transformou com a indústria do petróleo e com as indústrias químicas e petroquímicas. É importante destacar que todas essas transformações passam pelas profissões técnicas. Da nossa turma de 1964, muitos ajudaram a construir essa nova cara do estado", destacou Carvalho.

Avanço científico

O engenheiro agrônomo e professor Amilcar Baiardi destacou a importância do reencontro e lembrou o papel dos profissionais homenageados no desenvolvimento: "O Brasil está na 13ª colocação na produção científica e isso deve-se, principalmente, às ciências agrárias e à saúde. O saldo da balança comercial brasileira deve muito à produção no campo".

Formado pela Faculdade de Agronomia da Ufba, no município de Cruz das Almas, ele lembrou que, à época, moravam em alojamentos, longe das famílias, e que esse distanciamento fortaleceu as relações de amizade.

adblock ativo