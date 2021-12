Dia do Comerciário: Postos da Justiça Eleitoral não funcionam na próxima segunda

Em decorrência ao Dia do Comerciário, celebrado nesta segunda-feira, 22, três postos da Justiça Eleitoral não irão funcionar. Segundo a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB), as atividades serão suspensas nos postos localizados no SAC Barra, Camaçari e Lauro de Freitas.

Os postos de atendimento pertencem a rede SAC e seguirão o cronograma do órgão estadual.

Confira a relação dos postos que irão funcionar:

Cajazeiras, Periperi, Comércio, Barreiras, Conquista II, Eunápolis, Feira Centro I, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Juazeiro.

