Dia do Comerciário movimenta travessia Salvador-Mar Grande

O feriado pelo Dia do Comerciário, que acontece na segunda-feira, 22, deixa o movimento intenso na manhã deste sábado, 20, na travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande. Apesar da folga atender apenas aos trabalhadores da área, muitas pessoas devem aproveitar para passar uns dias fora de Salvador. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) acredita que o fluxo deve aumentar até o início da tarde com destino à Ilha de Itaparica. Dez embarcações estão em tráfego e duas na reserva, cumprindo horários a cada 30 minutos e às vezes de 15 em 15 minutos, a depender da demanda.

As condições de navegação na baía de Todos-os-Santos são boas, com mar calmo e ventos fracos e o percurso da travessia está sendo feito em tempo médio de 40 minutos. O sistema Salvador-Mar Grande funcionará até às 20h, último horário saindo da capital com destino a Mar Grande. No sentido inverso a última viagem acontece às 18h30.

A linha Salvador-Morro de São Paulo registra movimento tranquilo. Nesta manhã, o primeiro catamarã saiu às 8h30 com boa ocupação. As próximas saídas serão às 10h30, 11h30, 13h30 e 14h. Saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h30, 11h30, 12h30 e 15h. As passagens custam R$ 75 e R$ 80 e a viagem dura em média 2 hora e 20 minutos.

Para quem quer fazer o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, as saídas acontecem no Terminal Náutico, no Comércio, e o passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, retornando a Salvador às 17h30.

adblock ativo