Dia do Comerciário é comemorado com festa no Sesc em Piatã

Cerca de duas mil pessoas aproveitaram nesta segunda-feira, 23, o feriado do Dia do Comerciário, numa programação regada a lazer e recreação no clube do Sesc, no bairro de Piatã, em Salvador.

Quem marcou presença no espaço curtiu apresentações musicais das bandas Release, Xote dos Anjos e do cantor Milsinho Veloso e sua banda.

Além disso, modalidades esportivas como frescobol, slackline fizeram parte das atividades recreativas que atraíram adultos e crianças.

A dona de casa Vera dos Santos, 57, e o companheiro dela, o comerciante Arivaldo Oliveira, da mesma idade, chegaram ao local quando o sol ainda se escondia entre as nuvens.

À medida que o tempo passava, o casal via o movimento aumentar. “Assim que o sol começou a aparecer, foi chegando mais pessoas”, disse Vera.

A concorrência, contudo, não impediu a pequena Amanda Sampaio, 8, de brincar com os primos. “Eu gosto quando meus pais vêm aqui. Dá pra correr, brincar e ainda tem a piscina”, contou.

Pai dela, Romário Sampaio, 29, concorda: “É um espaço muito bacana para trazer a criançada. Eles gostam, não querem nem ir pra casa. Nós, adultos, reclamamos, mas as crianças só querem brincar”.

"Movimento já foi maior"

O comerciante Arivaldo Oliveira afirma ter notado no Sesc um movimento menor em relação a outros anos. “Estive aqui em épocas onde o número de pessoas era bem maior”.

Para Arivaldo, um dos motivos pelo qual o número de frequentadores diminuiu foi a proibição da entrada de alimentos. “Tem pessoas que tem dois, três filhos e não têm condições de gastar, principalmente com crianças que tudo que ver quer. Ter a opção de trazer sua própria comida é uma questão até mesmo de saúde para quem não gosta de comer fora”, ponderou.

O Dia dos Comerciário, que surgiu pelas lutas da categoria por melhores condições de trabalho, é celebrado anualmente, sempre na terceira segunda-feira de outubro.

*Sob a supervisão do editor interino Alexandre Santos

