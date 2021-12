Dia de São Nicodemus será festejado com procissão e caruru

O Porto de Salvador será "pintado" de vermelho e branco nesta segunda, 28, para festeja São Nicodemus, padroeiro dos trabalhadores do Porto. A programação começa com uma alvorada de fogos às 5 horas, seguida da XXXV Corrida Rústica, que terá a largada dada às 8 horas no Terminal Marítimo de Passageiros.

O ponto alto da festa será às 9 horas com a saída da procissão, que sai do Portão 1 e segue até a Capela de São Nicodemus, onde será celebrada uma missa às 10 horas.

A programação ainda conta com um caruru, que será oferecido na área anexa da capela a partir das 11h30.

A data é festeja há 75 anos.

