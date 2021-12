Dia de São Cosme e Damião é celebrado com missas em Salvador

>> Leia comentário sobre a festa dos santos meninos no blog Mundo Afro

O Dia dos santos Cosme e Damião começou, nesta segunda-feira, 27, com uma missa lotada de fiéis na paróquia dedicada aos padroeiros dos médicos e dos gêmeos, localizada no bairro da Liberdade. Além da missa das 6h, que iniciou as homenagens aos santos gêmeos, serão realizadas mais seis missas até às 16h30, quando um procissão sai da igreja e percorre todo o bairro.

O movimento de pessoas começou nas primeiras horas da manhã. A cabelereira Solange Miranda comparece todos os anos ao local para distribuir balas às crianças como forma de agradecer a saúde dos dois filhos gêmeos. "É uma promessa que tenho com São Cosme e Damião. Pessoas de todas as idades vem até mim para pedir balas e isso aqui vira uma verdadeira confusão", diz Solange, que teve um dos sacos de bala levados por um dos meninos que se aproximou dela.

Já o menino Weslei Oliveira era só felicidade com a sacola cheia de doces que ganhou de várias pessoas que passaram pelo local. "Eu adoro o dia de Cosme e Damião mais por causa das balas. Vou comer tudo sozinho", decretou. Às 19h, uma missa com o Arcebispo Dom Geraldo Majella na mesma igreja encerra as comemorações.



