Dia de Santo Antônio será comemorado com carreatas e missas; Confira a programação

Considerado um dos santos mais populares da Bahia, Santo Antônio, o "Santo Casamenteiro" e "Pai dos Pobres", é motivo de diversas celebrações pelo dia festivo, neste domingo, 13. Em Salvador e Região Metropolitana, a programação inclui, além de missas presenciais e online, pelo menos, duas carreatas. Confira a programação.

>>> Devoto de Santo Antônio explica costumes que envolvem a religiosidade

Salvador

Na Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, as missas serão realizadas na Igreja Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão às 7h, 9h e 11h. O acesso de fiéis será limitado e por ordem de chegada até completar 70 pessoas dentro do templo. Às 15h acontece uma carreata com a imagem do santo nas principais ruas do bairro.

Também acontecem homenagens a Santo Antônio na Igreja e Convento São Francisco, no Pelourinho. No domingo serão celebradas missas às 7h, às 9h e às 17h. Toda a programação será transmitida ao vivo pelo Instagram.

No mesmo dia, será vendida, a partir das 11h, a feijoada de Santo Antônio. O prato poderá ser retirado na modalidade drive-thru, pelo valor de R$ 10. Toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção da vida comunitária e das obras sociais desenvolvidas pelos franciscanos.

Na Paróquia Santo Antônio, no bairro de Cosme de Farias, a primeira missa terá início às 8h, seguida de carreata pelas principais ruas do bairro. A missa principal, às 18h, será presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida.

Já na Paróquia Santo Antônio do bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio de Salvador, a missa festiva – e última celebração do trezenário – acontecerá às 19h, na igreja matriz. Devido a pandemia, apenas 30% da capacidade da Igreja poderá ser ocupada.

Para participar os fiéis devem entrar em contato com a secretaria paroquial, pelo telefone (71) 3408-5123 ou pelo Whatsapp (71) 99907-5123. Toda a programação será transmitida, ao vivo, nas redes sociais.

Na Arquidiocese de Salvador, além destas quatro paróquias dedicadas ao santo, existem mais 35 comunidades de outras paróquias e da Igreja e Convento de São Francisco, que também organizam missas e carreatas.

Lauro de Freitas

Em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, a Paróquia Santo Antônio de Portão, promove uma alvorada às 6h30, seguida de missas às 7h, 9h e 11h.

Por volta das 15h ocorre a última reza da trezena, com o coral Vozes de Santo Antônio de Portão. Uma carreata, que sairá às 17h da localidade Queira Deus seguindo até o Terminal Rodoviário João Expresso, seguida pela última missa do dia, encerra as festividades.

