Dia de Santa Luzia é comemorado no Comércio

Neste sábado, 13, é comemorado o dia de Santa Luzia, conhecida por cuidar dos olhos dos fiéis. A comemoração da data começou às 6 horas com alvorada de fogos e missas na paróquia Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, no Comércio.

Nesta manhã ainda tem a missa solene e procissão pelas ruas do bairro. Por conta da procissão, o tráfego será interditado a partir das 11 horas na Rua do Pilar até a Rua da Conceição da praia e Praça Visconde de Cayru.

Também serão realizadas celebrações no período das tarde, às 14h, 15h e 17 horas. A programação em homenagem à santa segue até este domingo, 14, às 9 horas.

