Dia de Santa Luzia é celebrado em Salvador

O dia de Santa Luzia, padroeira das pessoas que têm problemas de visão, é comemorado nesta terça-feira, 13, com programação especial em Salvador. As homenagens tiveram início às 5h na igreja Santa Luzia, no bairro do Comércio, e segue com celebrações ao longo do dia.

No local, devotos fizeram uma fila para poder lavar os olhos com a água da fonte milagrosa.

A aposentada Judite Ribeiro, 89 anos, contou que após ter feito uma cirurgia nas vistas sempre vai visitar a paróquia e não poderia perder a oportunidade de celebrar o dia da padroeira.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) divulgou os nomes das vias que serão interditadas por conta da procissão em louvor a Santa Luzia que acontece no Comércio. São elas: Rua do Pilar, saída em frente à Paróquia, rua Alfredo H. Azevedo, rua da Suécia, av. da França, Praça Visconde de Cayru, av. Lafayette Coutinho, av. contorno, rua da Conceição da Praia, Praça Visconde de Cayru, rua da Bélgica, av. Estados Unidos, av. Frederico Pontes, travessa do Pilar e rua do Pilar, chegada em frente à Paróquia. O órgão municipal divulgou ainda que as vias bloqueadas serão liberadas logo após a passagem do cortejo.

