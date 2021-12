Dia de Santa Bárbara tem programação especial para fiéis no Pelourinho

>> Saiba mais sobre Santa Bárbara

Neste sábado, 4, é comemorado o dia de Santa Bárbara, festejo que marca o ciclo de festas populares da cidade, que culmina com o Carnaval. Em homenagem à Santa, uma programação especial, com celebração de missas e eventos musicais, será realizada no Centro Histórico da capital baiana. Já nesta sexta-feira, 3, cerca de 10 mil quiabos começam a ser cortados para o caruru, tradicionalmente oferecido no Mercado de Santa Bárbara.



Ainda neste sábado, uma procissão sairá do Largo do Pelourinho até a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Durante o cortejo, está prevista uma parada dos fiéis no Mercado de Santa Bárbara, onde será servido o caruru.



Confira a programação do evento:



5h30 - Queima de fogos em homenagem à santa, no Pelourinho.



8h - Missa no Largo do Pelourinho



Após a missa, procissão saindo do Largo e passando pelo Terreiro de Jesus, Ladeira da Praça, Baixa dos Sapateiros, Mercado de São Miguel, Mercado de Santa Bárbara (onde é servido o caruru) até a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, final do cortejo.



14h - A partir das 14h, serão iniciadas as apresentações das atrações musicais no Centro Histórico. O público poderá conferir os shows gratuitos dos grupos Swing do Pelô, Meninos do Pelô, Jorginho Comancheiro, Grupo Botiquim, Meninos da Rocinha, Cortejo Afro e Banda'afro Detona.



