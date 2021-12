Dia de Nossa Senhora Aparecida é festejado em Salvador

Paróquias de Salvador e Região Metropolitana festejaram nesta sexta-feira, 12, o dia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na Paróquia do Imbuí, a comemoração iniciou às 5h da manhã, com alvorada de fogos.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena, no bairro de Itinga, também comemorou o dia com carreata e missa solene. Durante as missas das 6h e 9h na paróquia do Imbuí, os fiéis não se sentiram inibidos pela chuva. A igreja estava lotada ao ponto de muitos ficarem do lado de fora do edifício, a fim de ouvir as palavras cristãs.

O tema este ano foi "O ano da fé", que comemora tanto os 50 anos do Concílio Vaticano II quanto a renovação da fé para os devotos. Segundo o padre Marcos Vinícius, que realizou a missa das 9h, Nossa Senhora de Aparecida tem grande identificação pelo povo brasileiro devido à sua representação como mãe, figura importante de nossa cultura. "Simboliza tanto a figura da mãe quanto a da mulher. Representa a proteção dos males e o alívio das tristezas, o que normalmente fiéis procuram em sua devoção".

A comerciária Isabel Orsalino se sentou nas primeiras cadeiras para contemplar a missa das 9h. Emocionada, comenta sobre sua fidelidade à padroeira, a quem é devota desde a sua infância em São Paulo. "Nossa Senhora de Aparecida é uma rainha, ouve todos novos pedidos e sempre está cheia de graça". De sua infância, guarda um boneco da santa que, há 100 anos, passa de geração em geração em sua família.

Devoto à santa também por influência da família, o professor universitário Raimundo Santana rezava ao pé da imagem com tamanho louvor. Ele responsabiliza a santa pelo nascimento tranquilo de seu filho, que agora tem dois anos.

"Não tínhamos planos de saúde na época em que minha mulher estava grávida. Assim, quando a bolsa dela rompeu, procuramos hospitais públicos e particulares, mas nenhum tinha vaga. Encontramos um lugar apenas na Clínica Senhor do Bonfim Sagrada Família, no bairro do Bonfim. Lá, tinha a imagem da Nossa Senhora de Aparecida. Foi um sinal", disse.

Em Itinga, Lauro de Freitas, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena iniciou as homenagens à padroeira às 5h, com alvorada de fogos, seguido do Ofício Mariano e missa.

Uma carreata começou por volta das 8h45, cujo ponto de concentração ocorreu no fim de linha de Itinga. Com o destino até à igreja Matriz, alguns carros foram acompanhando os 50 automóveis da organização. Logo após, uma missa foi realizada pelo bispo auxiliar, Dom Gregório.

