Dia de muito samba no pé no centro de Salvador

Pandeiro, cavaquinho e muito samba no pé. Foi nesse clima que cerca de duzentas mil pessoas foram às ruas do tradicional percurso do Carnaval baiano, na tarde deste domingo, 28, durante a V Caminhada do Samba. Ao som de nove trios elétricos sem cordas, os soteropolitanos anteciparam a folia momesca do Campo Grande até a Praça Castro Alves, provando que nem só de axé vive a capital baiana.

Para o ex-secretário estadual de Turismo, Domingos Leonelli, que acompanhou o evento em cima do trio Reduto do Samba, a festa significou a abertura do verão : “É a revitalização do samba no Estado onde ele nasceu e está retomando sua força”, disse.

Já o cantor do grupo É o Tchan, Cumpade Washington, presente no percurso, discorda que o samba tenha diminuído sua força. “A Bahia contempla um universo de ritmos e o samba não tem como perder espaço, já que ele é precursor de tudo”, enfatizou.

Na opinião de Newton Dias, diretor da União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba), organizadora do evento, não há motivos para competição entre os ritmos. A música de qualidade tem espaço em qualquer lugar e em qualquer época. No carnaval tem espaço para todos”, ponderou.



Diversão e ginga – Para os foliões, o importante mesmo foi a diversão que durou até de noite. A garçonete Vanessa Silva, 18, saiu da Liberdade para o Centro e garantiu que só iria embora após o último trio. “Estou sambando desde 14h e ainda vou sambar mais”, afirmou, já por volta das 19h.

Além de curtir o samba, a professora Ana Oliveira, 60, aproveitou o intervalo entre os trios para dar uma volta no Pelourinho com os amigos. “Não tenho nada contra o pagode, mas o samba não tem igual. O evento é bom para fortalecê-lo”, defendeu.

Quem perdeu a folia não precisa se arrepender. Segundo informações da Secretaria Municipal de Comunicação, no Dia Nacional do Samba (2 de dezembro) tem mais: o cantor Moraes Moreira, dentre outras atrações, animam o público na Praça Municipal.



