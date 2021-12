Dia de Finados tem programação em cemitérios públicos e privados

Os cemitérios de Salvador terão programação especial para o feriado de Finados. Nas unidades municipais, a Secretaria de Ordem Pública (Semop) organiza atividades nos dias 1º e 2 de novembro, quando são esperadas oito mil pessoas.

Limpeza e capinação integram os preparativos. Entre os reparos, a Semop promove a restauração de pinturas em muros, meios-fios e manutenção nas unidades administrativas.

Os ajustes também são feitos nos cemitérios privados. No Jardim da Saudade, em Brotas, a programação contará com missas, apresentações musicais e palestras.

As atividades começam às 7h, quando os visitantes serão recepcionados por uma apresentação de música instrumental.

A tradicional “chuva de pétalas” acontece às 11h. A última atividade será uma missa presidida pelo padre Luiz Carlos Fagundes, às 16h. A administração do Jardim da Saudade estima público de 10 mil pessoas.

No cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, a programação terá missas e palestras. A primeira celebração ocorre às 9h, com o bispo auxiliar dom Gilson Andrade da Silva.

Já a partir das 10h30, a espírita Sônia Dórea irá palestrar sobre a concepção da morte. O encerramento será com missa, às 17h, celebrada pelo padre Paulo Pitombo. A expectativa é que sete mil pessoas visitem o local.

Uma série de missas também está programada no Campo Santo, com a primeira realizada às 6h30, por padre Lázaro Muniz, e a última está prevista para as 15h30, por dom Marco Eugênio Galrão. A estimativa de público é de 30 mil pessoas.

Fiscalização

Quatro estabelecimentos foram identificados com irregulares, além de 11 notificações e cinco autos de infração foram emitidos durante a Operação Juízo Final, realizada pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), órgão vinculado à Semop

O objetivo é fiscalizar os estabelecimentos em razão da proximidade do Dia de Finados. Castelo Branco, Cajazeiras, Águas Claras, Brotas e Cabula foram os bairros visitados pela equipe. A operação continua até esta quarta, 1º.

Ausência de vidro fumê nas portas e janelas, ausência de etiqueta de preço e de exemplar do Código de Defesa do Consumidor e de placa antifumo estão entre as infrações. As funerárias autuadas têm um prazo de dez dias para apresentar defesa. A multa varia entre R$ 300 e R$ 6 milhões.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

