Dia de Finados: Jardim da Saudade tem programação religiosa e cultural

Neste sábado, 2, Dia de Finados, o cemitério Parque Jardim da Saudade recebe o público para um dia de muitas homenagens e emoções. Além das missas e apresentações musicais, com músicos da Neojiba e Pracatum, haverá chuva de pétalas e de balões brancos, com mensagens dos familiares e outras surpresas.

“O Jardim da Saudade deseja tornar este dia menos melancólico e mais amoroso, estimulando boas vibrações e as melhores recordações”, explicou a gerente geral, Bárbara Bembem.

Durante a manhã houve missa no salão do crematório, seguida de apresentação dos músicos da Orquestras Neojiba. A benção final da segunda missa terá chuva de pétalas, que cairão de um helicóptero sobre os presentes, com o acompanhamento do Coral das Crianças do Maestro Keiler Rêgo.

No período da tarde, está prevista haverá outra missa campal com o Padre Luiz Carlos Fagundes Araújo, acompanhado do Quarteto Caribé e o grupo Homens de Bem, no palco principal.

A programação termina com a revoada de balões brancos.

