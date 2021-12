Dia de Finados atrai visitantes aos cemitérios de Salvador

Familiares e amigos foram ao cemitério do Campo Santo, localizado no bairro da Federação, em Salvador, para homenagear entes queridos no Dia de Finados. Fiéis aproveitaram para acompanhar a missa presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Dom Murilo Krieger, na manhã desta sexta-feira, 2.

O arcebispo também realiza uma missa no cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, às 14h. Celebrações eucarísticas vão ser realizadas no local às 16h. Já às 15h, os fiéis vão rezar o Terço da Misericórdia na capela do Campo Santo.

Tradição - Existe uma tradição de rezar pelos mortos desde os primeiros séculos do cristianismo, quando os fiéis rezavam as missas sobre os túmulos dos mártires, havendo também referências à prática ainda no Antigo Testamento, como no livro dos Macabeus.

A Igreja celebra Finados para mostrar comunhão com os santos e os fiéis defuntos. Sempre no dia 2 de novembro, familiares vão aos cemitérios visitar os túmulos de seus entes queridos e realizar também a limpeza nos jazigos.

