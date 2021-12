"Dia de Cooperar" reúne cerca de 500 pessoas no Dique

O Dia de Cooperar (Dia C), celebrado neste sábado, 4, no Dique do Tororó, reuniu cerca de 500 pessoas, segundo a organização do evento. A mobilização nacional pretendia chamar a atenção da população para a importância social e econômica das cooperativas.

"Estamos conseguindo conscientizar a população aos poucos. O nosso objetivo é dar um abraço no Dique, todos de mãos dadas. Conseguiremos em breve", apostou a cooperativista Ivone Oliveira, 62 anos.

Cooperativa

Cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns, economicamente organizadas de forma democrática, que conta com a participação livre de todos. Cada um tem direitos políticos iguais e recebem de maneira proporcional ao que produzem. Essas sociedades estão reguladas pela Lei 5.764, de 1971.

