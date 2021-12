Dia de Cooperar ofertará serviços gratuitos no Dique

No próximo sábado, será celebrado o Dia de Cooperar - Dia C. Voluntários prestarão serviços gratuitos à comunidade. A mobilização, que é nacional, será marcada em Salvador por atividades realizadas no entorno do Dique do Tororó, das 7h às 12h30.

Haverá uma caminhada; orientações posturais, com fisioterapeuta; aula de zumba, espetáculo infantil e apresentação musical. Para participar, os interessados devem entregar donativos, no local do evento.

As doações, preferencialmente alimentos e roupas, serão entregues às entidades filantrópicas Lar Irmã Maria Luiza e o Lar Irmãs Franciscanas.

O festejo vai mobilizar aproximadamente 1.200 cooperativas em todo o país, 33 na Bahia. O tema deste ano é Escolha cooperativismo, escolha equidade.

Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas da Bahia (Oceb) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado (Sescoop-BA), Cergio Tecchio afirma que o objetivo da celebração é reforçar o papel sustentável do cooperativismo.

"Essa prática traz, na essência, a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e com equilíbrio em diversas forças sociais. É preciso mostrar a importância de uma cooperativa na própria região em que está inserida", diz Tecchio, que visitou o A TARDE nesta quarta, 1º.

A Oceb, que completou 45 anos em junho, apoia ações de voluntariado e auxilia as comemorações do "Dia C" em todo o estado. O Dia de Cooperar surgiu em 2009, em Minas Gerais, mas só ganhou dimensão nacional no ano passado.

À época, a celebração beneficiou quase um milhão de pessoas e contou com 900 cooperativas, cerca de 65 mil voluntários em todo o país, aponta a organização.

Organização

Cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns. Elas são economicamente organizadas de forma democrática e contam com a participação livre de todos. De forma que cada um tem direitos políticos iguais e recebem de maneira proporcional ao que produzem, indica Cergio Tecchio.

Essas sociedades estão reguladas pela Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a que definiu a Política Nacional de Cooperativismo.

Há diferentes tipos de cooperativa, indica Tecchio. Um exemplo é a Social (constituída com a finalidade de inserir pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do trabalho, fundamentadas no interesse geral da comunidade em promover o indivíduo e a integração social).

Outro exemplo é a de Trabalho (formada por trabalhadores para o exercício de atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho).

adblock ativo