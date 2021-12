Dia das Mães: Ruas de Lazer é opção de diversão

O projeto Ruas de Lazer deste final de semana terá uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães. Neste domingo, 12, das 8h30 às 9h30, as mães podem participar da aula de Tai Chi Chuan, e das 10h30 às 12h de sessões de massagens relaxantes e aula de técnica de respiração para eliminar o estresse, que será ministrada pelo grupo Arte de Viver.

Além da programação especial, as atividades de recreação voltada para as crianças serão realizadas em outros três pontos da cidade: no Dique do Tororó; na Rua Tocantins, no Conjunto Guilherme Marback (Imbuí) e no Largo da Baixa Fria, na Boca do Rio. A programação inclui muitas brincadeiras, com oficina de artes, voleibol, cama elástica, futebol infantil, miniparque, oficina de pintura de rosto e jogos de tabuleiro.

O projeto é realizado todos os domingos no Farol da Barra, das 8h às 12h. Todas as atividades são gratuitas.

