Dia das Baianas é comemorado com missa e samba de roda

O Dia da Baiana de Acarajé, comemorado neste domingo, 25, já começou a ser festejado em Salvador. Uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, que começou às 9h, reuniu baianas de todos os estados e entidades representativas para o grupo.

Após a missa, um cortejo, que segundo a Associação das Baianas do Acarajé (Abam), deve contar com cerca de mil pessoas, entre baianas, turistas e soteropolitanos deixam, deixa a igreja e segue pela Ladeira do Pelourinho, Terreiro de Jesus e Praça da Sé, ao ritmo de samba de roda. Cinco bandas irão acompanhar o trajeto.

Conscientização - Desde o último sábado, 24, uma série de debates estão acontecendo durante o 3º Seminário de Formação das Baianas, que busca abrir a discussão de políticas públicas para as baianas de acarajé, como aposentadoria, assistência médica e outros benefícios trabalhistas.

