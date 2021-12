Dia da mulher é marcado por protesto em Salvador

Mulheres irão se reunir nesta sexta-feira, 8, em prol de protestar por direitos e conquistas sociais. O evento será realizado na Praça da Sé, com concentração a partir das 13h.

A iniciativa é promovida pelo projeto 8 M, que possui núcleos em todo o Brasil. Em Salvador, cerca de 55 grupos apoiam a ideia e estarão reunidos no ato. Entre os ideais apresentados estão a luta contra o machismo, racismo, LGBTQIfobia e o facismo.

Em pelo menos 45 cidades brasileiras, incluindo 17 capitais, protestos marcam hoje o Dia Internacional da Mulher. Os atos da Marcha Mundial das Mulheres defendem o fim da violência, o respeito aos direitos civis e direitos reprodutivos e sexuais.

As imigrantes e refugiadas, as mulheres com deficiência, a questão da representatividade política, além do respeito aos direitos do público LGBTQIA+ estão entre as bandeiras das manifestações que ocorrerão ao longo do dia. A vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), cujo assassinato completa um ano sem solução no dia 14, será homenageada.

adblock ativo