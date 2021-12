Dia da Mulher é marcado por histórias de luta

Ao longo dos anos, após diversas reivindicações, as mulheres tiveram diversas conquistas históricas. Nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, torna-se, assim como os outros 364 dias, mais uma etapa na luta pela garantia dos direitos das mulheres, no combate à violência de gênero, ao machismo, feminicídio e todas as formas de limitação da figura feminina (confira a agenda abaixo).

O 8 de março, o Dia da Mulher, para mim, é uma forma de homenagear e valorizar a nós, mulheres que lutamos.

A historiadora Iraildes Andrade explica que o dia 8 de março sempre foi marcado por episódios de luta por melhores condições de trabalho, reivindicação por direitos sociais, como o voto, e pela vida, já que ainda hoje, são as mulheres as principais vítimas da violência doméstica.

Somos fortes, e todas nós temos que continuar lutando, como nos outros dias, para assegurar nossos direitos.

“Em 8 de março de 1857, as mulheres iniciaram o movimento de greve visando melhores condições de trabalho na indústria de tecidos. A mobilização foi reprimida com violência policial. Ao todo, 145 trabalhadores (maioria de mulheres), morreram queimadas em incêndio na fábrica de tecidos em Nova York”, conta, lembrando o episódio que deu origem a data.

Todos os dias é o Dia da Mulher, pois somos fortes e independentes sempre, durante o ano todo.

Ainda de acordo com Iraildes Andrade, a data foi oficializada em 1910, na Dinamarca, durante uma conferência sobre direitos femininos.

Somos mães, somos mais fortes. Acima de tudo, somos mulheres e sabemos superar as dificuldades que são impostas.

Militante do Movimento Negro, a historiadora lembra que tem um debate dentro do próprio movimento de mulheres. Pois algumas mulheres negras não se sentem contempladas com as comemorações do 8 de março. "Hoje é o dia que o movimento feminista legitima como Dia Internacional da Mulher. Nós, mulheres negras, solicitamos o dia 25 de julho, Dia Mulher Negra Afro Latina e Caribenha, como Dia Internacional da Mulher”.

Nós garantimos muitas conquistas, mas ainda falta muita coisa. Nós somos fundamentais para a sociedade.

Braços cruzados

Infelizmente, nós, mulheres, ainda somos muito discriminadas. Mas vamos continuar lutando pelos nossos direitos.

Em Salvador, a Marcha Mundial das Mulheres tem como tema "Mulheres em luta, nada a Temer", e ocorre nesta quarta a partir das 13h na Praça da Piedade. O objetivo é levar o maior número de mulheres às ruas, para alertar a população sobre a violência de gênero, machismo, políticas e ações misóginas, lesbofóbicas, transfóbicas, xenofóbicas e racistas.

De acordo com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, Lindinalva de Paula, o objetivo é chamar atenção para as várias formas de violência, além de tratar sobre a reforma da previdência. Ela pede que quem não puder aderir à paralisação, interrompa as atividades por uma hora e usem roupa ou qualquer acessório na cor lilás.

Agenda celebra o 8 de Março

Marchas - Marcha e ocupação artística, nesta quarta, ‘Mulheres na Luta – Nada a Temer’, na praça da Piedade, prevista para 13h. E a ‘Marcha da Greve Geral das Mulheres’, Campo Grande, 14h

Rosas no lapa Center - Alunos do curso de formação de oficiais da PM prometem distribuir rosas, com traje de gala, para mulheres que visitem o Shopping Center Lapa (Piedade), nesta quarta, das 16h às 18h, uma das ações da ‘Semana da Mulher Coroada’

Edital - Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres (SPM) lança edital ‘Março Mulheres 2017’, de produção cultural feminina e inclusiva, para selecionar 10 projetos de entidades voltados para o protagonismo feminino

Defesa pessoal - Federação Sul Americana de Krav Magá fará treinamentos gratuitos da defesa pessoal israelense para mulheres, dias 11 e 12, em vários bairros

Roda de conversa - A secretaria municipal para Mulheres, Infância e Juventude promove, nesta quarta, a roda de conversa ‘100 Anos de Participação Política das Mulheres’, no hotel São Salvador (Stiep), das 9h às 12h

Uneb - Universidade do Estado da Bahia programa para esta sexta-feira, no campus do Cabula, o evento ‘Sarau Arte Livre’,

que chegará à 17ª edição com o tema ‘Maravilhosa É Ela’

Barra mulher - Está marcada para as 19h desta quarta a 8ª edição do prêmio ‘Barra Mulher’, iniciativa do Shopping Barra (Barra) para destacar mulheres baianas ‘que fazem a diferença’

Exposições - Os shoppings Salvador (Av. Tancredo Neves) e Salvador Norte (São Cristóvão) abrigam mostras fotográficas

e estande para informação, orientação e divulgação dos serviços de atenção a mulheres oferecidos pela Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador

Saúde - A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) programa para este sábado mutirões de exames preventivos em 23 unidades básicas da rede espalhadas pela capital

Mimos na estação - Estação da Lapa oferece grátis massagens, maquiagem e outros mimos, nesta quarta, entre 9h e 18h

SineBahia - Serviço de intermediação de mão de obra anuncia distribuição de senhas prioritárias a mulheres, nesta quarta, na central da Av. ACM, das 7h30 às 9h30. Na quinta, 9, estão previstas palestra e apresentação de grupo teatral de funcionários

*Colaborou Yuri Silva

