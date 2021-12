Dia da Baiana do Acarajé é oficializado em Salvador

A Câmara Municipal de Salvador oficializou o dia 25 de novembro como o Dia da Baiana do Acarajé. A data - escolhida por ter sido o mesmo dia que a profissão foi oficializada - foi aprovada pela Câmara Municipal e foi publicada no Diário Oficial do último sábado, 13.

A data já era festejada em Salvador em homenagem ao ofício, que é considerado patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (Iphan)

