Dia da água: vereadora lamenta estado das fontes em Salvador

Em celebração pelo Dia Mundial da Água, nesta sexta-feira, 22 de março, a vereadora Fabíola Mansur (PSB) divulgou parte de uma pesquisa feita para traçar o panorama geral das fontes, bicas e nascentes de Salvador. O trabalho recebeu o nome de "Olhos D'água" e, segundo nota publicada pela edil, possibilitou a constatação do abandono em que se encontram as nascentes da capital.

Como exemplo, ela cita a Fonte do Tororó, que era utilizada para uso doméstico e servia como espaço de lazer para a população. As águas da fonte do tipo cacimba serviam para regar plantas e o jardim que protege as instalações, mas devido à falta de conserto da bomba hidráulica, não funciona há mais de 10 anos.

A fonte que deu nome ao Estádio Octávio Mangabeira, conhecido com Fonte Nova, é outra que encontra-se abandonada, segundo pesquisa da vereadora. O espaço ainda é utilizado por lavadores de carro, que usam a água verde da fonte. Outra, localizada na Ladeira dos Galés, encontra-se nas mesmas condições, assim como a Fonte das Pedreiras (na Avenida Contorno) e de Santa Luzia, no Pilar; além da Fonte da Lapa, ao lado da Estação.

A pesquisa "Olhos D'água" sugere que todas as nascentes no território municipal deverão ser cadastradas para serem monitoradas e utilizadas para uso sustentável dos recursos hídricos. O cadastramento deve ser realizado pelos órgãos ambientais, em cooperação com os órgãos estaduais e federais do meio ambiente, instituições de ensino, entidades de classe e sociedade civil.

