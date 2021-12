"Dia D": SIMM oferta 635 vagas de emprego para pessoas com deficiência

O "Dia D" do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), voltado para pessoas com deficiência, ganhou a adesão de 23 empresas, com isso, o número de vagas ofertadas para este público nesta terça-feira, 10, subiu de 351 para 635. A ação acontecerá na sede do SIMM, na Rua Miguel Calmon, no Comércio, a partir das 8h.

A ação, idealizada pelo Governo Federal com apoio da Prefeitura, busca promover a empregabilidade de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Na ocasião, estarão presentes o secretário municipal de Trabalhos, Esporte e Lazer, Alberto Pimentel, e representantes das empresas que irão oferecer as vagas e iniciar o processo de pré-seleção.

Interessados deverão ir até a sede do SIMM, no Comércio, ou em uma das Prefeituras-Bairro da cidade, levando originais da Carteira de Trabalho (com número do PIS, Pasep ou NIS), Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e histórico escolar, para realizar o cadastro de busca por vagas e encaminhamento para entrevistas ou seleções.

Entre as vagas que serão disponibilizadas na ação estão: telefonista, recepcionista, auxiliar de limpeza, ascensorista, auxiliar administrativo, operador de telemarketing, supervisor de call center, auxiliar administrativo, varredor de rua, técnico de enfermagem, operador de máquina de lavar, enfermeiro, técnico de laboratório, cuidador, fisioterapeuta, agente de portaria, empacotador, monitor de ressocialização, auxiliar de cozinha industrial, cozinheiro industrial, auxiliar de segurança, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manutenção, maqueiro, técnico em radiologia, consultor de vendas, auxiliar financeiro (estágio) e auxiliar de publicidade (estágio).

