'Dia D" de vacinação contra o sarampo acontece neste sábado em Salvador

Com o intuito de intensificar a prevenção, a Prefeitura de Salvador promove neste sábado, 19, o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. No total, 93 pontos de imunização, que vão funcionar das 8h às 17h, serão disponibilizados para a população.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), o grupo prioritário é formado por crianças que ainda não foram vacinadas ou estão com o esquema incompleto, dentro da faixa etária entre seis meses e menores de 5 anos, seguindo determinação do Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas, os responsáveis deverão procurar uma unidade de saúde para esclarecimentos a respeito da necessidade ou não da vacinação.

Desde a intensificação vacinal contra o sarampo iniciada em julho desse ano, 258.947 pessoas compareceram aos postos de saúde da capital para se vacinarem. No entanto, dessas, 148.049 precisaram apenas atualizar a situação vacinal e os demais já estavam imunizados contra a doença.

A imunização faz parte do calendário básico de vacinação e está disponível nos postos municipais de segunda à sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h. É necessário apresentar o documento de identificação pessoal e cartão de vacinação.

