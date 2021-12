Dia D de vacinação contra H1N1 é cancelado em Salvador

Falta de fornecimento atrapalha campanha de vacinação contra a gripe, H1N1, em Salvador. O Dia D, que acontece nacionalmente, no sábado, 30, foi cancelado na capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já foram imunizadas cerca de 249 mil pessoas, oque equivale a 40% do público alvo.

A SMS informou ainda que o repasse das vacinas é responsabilidade do Ministério da Saúde e divulgou que a capital baiana já atualizou os dados junto ao governo federal para destacar a urgente necessidade de reposição das doses e, tão logo chegue nova remessa, a rede será reabastecida, normalizando a imunização.



O público-alvo é de idosos (a partir de 60 anos), crianças (de 6 meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde, portadores de doenças crônicas e população privada de liberdade.

Segundo a SMS a campanha de vacinação contra gripe em Salvador segue até o dia 30 de maio.

