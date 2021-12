Dia D de vacinação contra febre amarela será realizado em Salvador

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador realizará no próximo sábado, 29, o Dia D de vacinação contra a febre amarela.

Segundo o órgão, cerca de 1,4 milhão de pessoas ainda precisam se imunizar. A vacina é em dose única e para o público de 9 meses a 59 anos.

A vacinação também acontece de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8 às 17 horas, em todas 126 salas de vacina da rede municipal.

Captura de macacos

Equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) capturaram nesta semana, três macacos (dois mortos e um vivo) na região do bairro de Sussuarana, em Salvador.

De acordo com a SMS, as amostras recolhidas foram encaminhadas para análise laboratorial, onde será realizado exames de detecção da doença.

Após a identificação dos macacos com suspeita do agravo, equipes do CCZ são destacas de imediato para os locais onde os animais foram encontrados.

Balanço

Conforme a SMS, desde o início de março, 169 macacos foram capturados mortos ou aparentemente doentes na capital. Desse total, 10 foram confirmados com infecção pelo agravo. Os casos positivos foram identificados em Ilha Amarela, São Tomé de Paripe, Vila Laura, Boca do Rio, Cajazeiras III, Nova Brasília, Itapuã e Itaigara (03).

