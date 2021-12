Dia D de vacinação acontece sábado em Salvador

O Dia D das campanhas de vacinação contra pólio, sarampo e multivacinaçã acontece neste sábado, 17, das 8h às 17h, em Salvador. No total, serão disponibilizados 151 pontos de imunização espalhados por toda a cidade entre 138 postos fixos e 13 volantes, além de dois thru - na Arena Fonte Nova e no Atakarejo de Fazenda Coutos.

Iniciada no dia 5 de outubro, a estratégia contra paralisia infantil já imunizou pouco mais de 3.500 crianças entre um e menores de cinco anos de idade. O Dia D será mais uma oportunidade para que os pais levem os filhos, crianças e adolescentes até 15 anos, para analisar a situação vacinal e completar os esquemas, caso necessário.

Entre as vacinas disponíveis estão Hepatite A, VIP, Meningocócica C e ACWY, rotavírus, HPV, Pneumo 10, febre amarela, varicela, pentavalente, tetraviral, dupla adulto, DTP e tríplice viral. Jovens e adultos de 20 a 49 anos também devem buscar os pontos de imunização para se protegerem contra o sarampo.

