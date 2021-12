Dia D de combate à dengue acontece nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira, 2, uma grande mobilização nacional de combate à dengue em Salvador. A abertura dos trabalhos aconteceu esta manhã, na Escola Municipal Otaviano Pimenta, em São Tomé de Paripe.

Durante todo o dia serão inspecionadas 441 escolas e 160 unidades de saúde. Também será realizado um mutirão de limpeza, em parceria com a Limpurb, nos bairro de Pau da Lima e Canabrava. A mobilização acontecerá em parceria com as Forças Armadas, que atuarão juntamente com os agentes de endemias para a eliminação de focos do mosquito transmissor da dengue, Zika Vírus e Chikunguya.

Além das inspeções em escolas e unidades de saúde, o Dia D também terá uma programação especial. Os agentes irão atuar também no projeto "D Olho no Mosquito", que tem como objetivo dar exemplo de cuidado e responsabilidade com os espaços laborais da Prefeitura, garantindo que as instalações estejam livres de foco do mosquito.

Outros pontos estratégicos para ação da campanha também foram pensados para um maior alcance da população sobre a conscientização do controle do mosquito, como: Estação Transbordo do Iguatemi, aeroporto, rodoviária, ferryboat, Estação de Trem da Calçada, Elevador Lacerda e Shoppings.

