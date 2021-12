Dia D da vacinação contra Influenza ocorre em 189 pontos de Salvador

O novo dia D da vacinação contra a Influenza ocorre neste sábado, 18, e disponibilizará 189 pontos em diversos locais em Salvador. Na manhã desta sexta-feira, 17, foi realizada uma ação na Estação Lapa, que teve o intuito de ampliar a proteção dos soteropolitanos que fazem parte dos grupos prioritários.

Na Lapa, agentes disponibilizaram 500 doses nesta sexta, de acordo com Doiane Lemos, subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis. Já neste sábado, das 8h às 17h, a ação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) continua no mesmo local, além dos postos de saúde e alguns shoppings, supermercados, creches, associações e igrejas.

Para se vacinar, é necessário documento de identificação com foto. Os portadores de doenças crônicas, trabalhadores da saúde, policiais e professores precisam levar comprovante para confirmar a legibilidade. "A vacina contra a Influenza tem a alta eficácia com o objetivo de proteger as pessoas vacinadas de dois tipos: A (H1N1 e H3N2) e B. Ela tem a capacidade de produzir anticorpos no organismo da pessoa e caso ela tenha contato com o vírus, não irá adoecer", comenta Doiane.

Quatro mortes em Salvador

Na primeira quinzena de maio, foram registradas quatro mortes por Influenza. Um homem de 55 anos, de três mulheres de 73, 81 e 97 anos foram vítimas dos subtipos H1N1 e H3N2 da patologia. Nenhuma dessas pessoas haviam sido vacinadas durante a campanha deste ano.

"Analisando a situação dos óbitos, vimos que a grande maioria dos envolvidos são portadores de doenças crônicas e aí está a importância das pessoas comparecerem ao local de vacinação com prescrição médica ou relatório", aponta a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos.

De acordo com a subcoordenadora, crianças estão sendo acometidas pelo H1N1 e os adultos por H3N2. Até o momento, não há registro de mortes oriundas da Influeza B.

Em prol da imunização

A ação, que teve início em 10 de abril, imunizou aproximadamente 396 mil pessoas, o que corresponde a 58% do total do público-alvo. Cerca de 174 mil pessoas da população alva ainda não procuraram os postos de saúde para receber a dose de vacina. A meta da SMS é proteger ao menos 90% da população elegível residente no município.

Esta etapa é destinada a idosos (a partir de 60 anos), crianças (de 6 meses a menores de 6 anos) gestantes, puéperas (pós-parto de 45 dias), trabalhadores de saúde e professores do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas, policiais civis, militares, bombeiros e membros da Forças Armadas residentes em Salvador.

