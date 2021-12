Dia D da multivacinação acontece em 114 postos

Hoje, sábado, 24, é o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até a próxima sexta, 30. A ação conta com 114 postos em funcionamento exclusivo para a atualização das cadernetas de vacina de crianças e adolescentes, das 8h às 17h.



A campanha é voltada para o público nas faixas etárias de 0 a 5 anos e também entre 9 e 15 anos. Desse grupo já foram vacinados mais de 11 mil indivíduos, desde a última segunda, 19, primeiro dia de campanha.



Ao todo, estão sendo oferecidos 14 tipos diferentes de vacina, entre elas hepatites (A e B), febre amarela, tétano e HPV (para meninas). É necessário que os pais e responsáveis conduzam as crianças e adolescentes, na faixa etária correspondente à ação, munidos da caderneta de vacina e documento de identidade, para que o profissional responsável avalie a necessidade de aplicação das doses pendentes.



Algodão-doce



Uma das unidades participantes da campanha, o Centro Médico Carlos Gomes, no Centro, preparou uma recepção para a chegada das crianças, com direito a algodão-doce, pipoca, balas e pinturas faciais - tudo para que os pequenos pudessem relaxar durante a vacinação.



"Além da atualização dos reforços, estamos instruindo os pais que algumas reações são esperadas, como, por exemplo, febre branda. Em caso de reações atípicas, recomendamos que o responsável procure o posto mais próximo de casa, para que a criança possa ser atendida", explica Márcia Miranda, enfermeira da unidade.

adblock ativo