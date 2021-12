'Dia D contra o Sarampo': 82 postos disponibilizam vacinas neste sábado

Para fortalecer as iniciativas de combate ao sarampo, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). realiza neste sábado, 10, em Salvador, o Dia D de vacinação contra a doença.

Foram disponibilizados 82 postos de saúde para facilitar o acesso da população. As ações de combate ao sarampo, que é transmitido por secreções, a exemplo de gotículas eliminadas por espirro ou tosse, têm inicio às 8h e seguem até as 17h.

Devem ser imunizadas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários (veja lista abaixo). Aqueles com esquema vacinal completo não precisam ser revacinados.

Quem já foi infectado com o vírus do sarampo também não precisa tomar a vacina, porque a imunidade decorrente da invasão persiste para o resto da vida.

