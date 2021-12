A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, 5, um vídeo de câmera de segurança com os suspeitos de terem atirado e matado a professora Andréa Borges Astolpho, 43 anos.

Da Redação DHPP divulga vídeo de suspeitos de terem matado professora

Ela foi assassinada neste domingo, 4, por volta das 7h da manhã, quando foi comprar pão com o filho pequeno no bairro do Vila Laura, em Salvador.

Criminosos abordaram a docente, que teria reagido e foi baleada no pescoço. A professora não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investigam as imagens, que não mostram com nitidez o rosto dos envolvidos no crime.

Ainda nesta segunda, familiares e amigos da professora fizeram um protesto em Vila Laura pedido por mais segurança no bairro e por justiça.

adblock ativo