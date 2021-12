Dezoito cartórios não terão expediente nesta quinta-feira

Os cartórios que ficam localizados no percurso da festa da Lavagem do Bonfim terão o expediente suspenso nesta quinta-feira, 15. Ao todo, 18 cartórios não irão funcionar no dia dos festejos.

A decisão foi tomada pelo corregedor-geral da Justiça da Bahia, desembargador José Olegário Monção Caldas. A portaria que suspende os expedientes foi publicada na edição desta terça-feira, 13, no Diário da Justiça Eletrônico.

