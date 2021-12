Dezessete praias estão impróprias para banho

Dezessete praias de Salvador e Região Metropolitana estão impróprias para banho, de acordo com levantamento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) divulgado nesta sexta-feira, 3.

Devem ser evitadas as praias de:

- São Tomé de Paripe (No meio da praia);

- Periperi (Atrás da estação férrea);

- Penha (Em frente à Igreja N. S. da Penha);

- Pedra Furada (Atrás do Hospital Sagrada Família);

- Boa Viagem (Ao lado do Forte);

- Roma (Em frente à Rua Professor Roberto Correia);

- Canta Galo (Atrás da antiga Fábica da Brahma);

- Porto da Barra (Em frente à Rua Cezar Zama);

- Farol da Barra (Em frente à Rua Alfredo Magalhães);

- Ondina (Em frente ao Posto Shell);

- Rio Vermelho (Em frente à Rua Bartolomeu Gusmão e em frente à Igreja N. S. Santana);

- Pituba (Atrás Clube Português);

- Armação;

- Boca do Rio (Em frente ao Posto Salva Vidas);

- Corsário (Em frente ao Posto Salva Vidas e Em frente ao Posto Salva Vidas Patamares);

- Itapuã (Em frente à Sereia de Itapuã);

- Buraquinho (Em frente à barraca de praia Chalé).



As demais praias estão liberadas para banho. Para avaliar as condições de balneabilidade, técnicos do Inema recolhem amostras de 30 praias de Salvador e quatro de Lauro de Freitas durante cinco semanas. São verificados os níveis de coliformes fecais na água.

