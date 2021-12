Dezenas de fiéis lotam missa da Vigília de Natal

A igreja São Domingos de Gusmão, no Terreiro de Jesus, ficou com todos os assentos tomados por fiéis que foram assistir à missa da Vigília de Natal, na manhã deste domingo, 25. Presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, a celebração começou pontualmente às 10h.

O templo, cuja construção teve início em 1731, substituiu a Catedral Basílica de Salvador, que ainda passa por reformas estruturais. Com a fachada em estilo arquitetônico rococó, a igreja reproduz planta típica das irmandades católicas do começo do século XVIII.

O arcebispo concentrou parte da homilia a explicar o significado da chegada do filho de Deus, Jesus Cristo, ao mundo, há 2.016 anos atrás. Para dom Murilo, o filho da Virgem Maria passou pela terra para transmitir a palavra de Deus.

Pelas crianças

“A criança que o Pai nos dá no Natal é essa palavra, o princípio de tudo, que está abrigada em nossos corações”, discursou. “Ao enviar Seu filho, Deus nos disse tudo aquilo que Ele pretendia transmitir”, acrescentou dom Murilo. O arcebispo ressaltou que, apesar das adversidades, ninguém estaria excluído da festa do Natal. Dom Murilo aproveitou para convidar aos fiéis que, em oração, pedissem dias melhores para todas as crianças.

“Com a manifestação do Senhor por meio das crianças, seja na África ou em Aleppo, na Síria, em meio aos bombardeios, ninguém está excluído da festa do Natal”, disse. “Aproveitemos para pedir paz aos povos da Bahia, do Brasil e do mundo”, conclamou.

A servidora pública aposentada Lurdes da Silva, 68 anos, chegou à igreja cerca de meia hora antes de a celebração começar, acompanhada pelo marido, o professor aposentado Ricardo da Silva, 70 anos. “Nós viemos orar pelo nascimento desse homem bom, que foi Jesus Cristo, mas pedir mais amor entre nós, humanos”, explicou.

