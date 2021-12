Dez praias estão impróprias para banho neste final de semana

Dez praias de Salvador e Região Metropolitana (RMS) estão impróprias para o banho entre os dias 7, 8 e 9 de setembro, informa o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema).



O órgão chama atenção para que os banhistas evitem as praias da Penha (em frente à Igreja N. S. da Penha), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família), Rio Vermelho (em frente à Igreja N. S. Santana).

As praias da Pituba (atrás do Clube Português), Armação (em frente ao Clube Inter. Pass), Boca do Rio (em frente ao Posto Salva Vidas), Corsário (em frente ao posto salva-vidas Patamares), Piatã (em frente ao posto salva-vidas), Placaford (em frente ao posto salva-vidas) e Buraquinho (em frente à barraca de praia Chalé) também são consideradas inadequadas.

Nas demais praias e RMS, as condições são normais, lembrando que deve-se evitar o banho de mar em tempo chuvoso já que as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças.

