Dez praias estão impróprias para banho em Salvador e RMS

O Instituto do Meio Ambiente (Inema) divulgou lista de praias impróprias para o final de semana, em Salvador e região metropolitna (RMS). São elas: Periperi (atrás da ferrovia), Penha (em frente à igreja), Pedra Furada, Boa Viagem (ao lado do forte), Av. Contorn, Ondina (em frente à rua Ademar de Barros e próximo ao Morro da Sereia), Armação (em frente ao clube Inter Pass), Boca do Rio (em frente ao posto de salva-vidas) e Buraquinho (em frente à barraca de Praia Chalé), Lauro de Freitas (Grande Salvador).

