Dez praias estão impróprias para banho em Salvador

As praias de Salvador e Região Metropolitana (RMS) devem receber um grande número de pessoas durante o domingo, 19. De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), o sol deve aparecer entre nuvens durante todo o dia, com temperaturas entre 27° e 21°.

Quem decidir ir à praia, contudo, deve ter a atenção à qualidade da água. Para ter mais informações se o local é apropriado para o banho, basta se informar pelas placas que sinalizam a qualidade da água, que estão presentes em algumas praias de Salvador e Região Metropolitana.

De acordo com o ultimo relatório feito pelo Instituto do Meio Ambiente (Inema), responsável pela análise semanal da qualidade da água das praias, nesta semana dez em Salvador estão impróprias para o banho. São elas: de Periperi (Atrás da estação férrea) Penha (Em frente à Igreja N. S. da Penha), Pedra Furada (Atrás do Hospital Sagrada Família), Canta Galo (Atrás da antiga Fábica da Brahma), Ondina (Em frente ao Posto Shell), Rio Vermelho (Em frente à Igreja N. S. Santana), Armação (Em frente ao Clube Inter. Pass), Boca do Rio (Em frente ao Posto Salva Vidas), Corsário (Em frente ao Posto Salva Vidas e Em frente ao Posto Salva Vidas Patamares) e Buraquinho (Em frente à barraca de praia Chalé).

O instituto alerta que banhos de praia em tempo chuvoso devem ser evitados, mesmo nas próprias para banhos. De acordo com os técnicos do Inema, as águas podem estar contaminadas por detritos carregados pelas chuvas, que podem causar doenças como a leptospirose.

Para mais informações sobre o clima em outras cidades cidades, acesse o site do Inema.

