Dez pessoas ficam feridas em acidente na Suburbana

Um grave acidente na avenida Suburbana, envolvendo três ônibus e uma moto, deixou nesta quinta-feira, 4, dez feridos, sendo pelo menos cinco em estado grave. Tudo começou quando, no início da tarde, uma moto com dois ocupantes saiu repentinamente de uma transversal da Suburbana (em Periperi), sendo atingida por um micro-ônibus.

A moto ficou sob o micro-ônibus juntamente com um de seus ocupantes. Um outro ônibus, que trafegava logo atrás, bateu no fundo do coletivo acidentado e invadiu a pista de sentido contrário, colidindo com a fachada da loja Piscina & Cia. Contudo, logo que invadiu a contramão, o coletivo bateu em outro ônibus que, por sua vez, também invadiu uma segunda loja, a Duque Auto Peças.

Saidinha bancária

Segundo informações de populares, os motociclistas estavam sendo perseguidos por uma viatura da Polícia Civil após uma saidinha bancária. Há também a versão de que havia uma perseguição entre delinquentes armados, envolvendo quatro motocicletas. A ocorrência é apurada pela polícia do bairro.

Os ocupantes da moto atingida pelo micro-ônibus foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital do Subúrbio.

Eduardo Coy, 64, comerciante, teve escoriações no braço e na perna. "Ele ficou em estado de choque, mal conseguia falar", explicou Fátima Maia, 35, funcionária pública, que escutou o estrondo na hora da batida, já que mora no fundo da loja de peças automotivas.

Trânsito lento

Agentes da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não quiseram passar maiores informações sobre o acidente. Os veículos envolvidos foram retirados da via por volta das 16h. Motoristas enfrentaram lentidão, inclusive por conta do grande número de curiosos presentes no local do acidente.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou em nota que dez pessoas feridas deram entrada no Hospital do Subúrbio. Duas delas já haviam sido liberadas e outras passavam por exames. Uma pessoa foi encaminhada para a UTI com traumatismo craniano.

