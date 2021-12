Dez localidades são contempladas com bloqueio ampliado para o combate do Aedes aegypti em Salvador

As ações de combate ao Aedes aegypti serão intensificadas em dez bairros de Salvador, pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde da capital baiana. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), ao todo, serão mais de 100 ruas a serem contempladas com a estratégia que segue até sábado, 11, com a aplicação do Ultra Baixo Volume (UBV) Costal, para bloqueio ampliado contra o mosquito.

Serão três ciclos de contaminação para eliminar os focos e a ação acontecerá nos bairros de Brotas, Cosme de Farias, Calabar, Engenho Velho da Federação, Saúde, Barbalho, Sete de Abril, Nova Brasília, Jardim Nova Esperança e Pituaçu.

Em junho deste ano, a capital baiana teve uma redução de 55% no registro de notificações e rumores de surtos de dengue, zika e chukungunya em relação a maio. Foram 1.747 casos notificados em junho, enquanto em maio foram contabilizadas 3.852 ocorrências na cidade.

O quadro atual é atribuído à intensificação do enfrentamento ao Aedes aegypti pela Prefeitura. As equipes do CCZ iniciaram o bloqueio ampliado com borrifamento de inseticida para eliminar os mosquitos adultos nas localidades alvo das medidas de restrição regionalizada.

