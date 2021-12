Dez homens trocam tiros com a PM e são presos no Pelourinho

Dez homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos com armas de fogo, drogas, balança de precisão e dinheiro nesta sexta-feira, 16, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Segundo a polícia, a prisão ocorreu após denúncia de populares de que homens estavam escondidos na Rua Silva Jardim, Pelourinho, e guarnições iniciaram uma operação no local.

Com a chegada da polícia, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram. Os criminosos fugiram para uma casa, na mesma rua, que era usada como esconderijo.

Após buscas no local, a PM encontrou um revólver calibre 38, uma pistola Taurus Bereta, uma balança de precisão, 62 pedras de crack, quatro facas tipo peixeira, um facão, sete papelotes de maconha e R$ 669,95.

Os 10 homens e todo material apreendido foram conduzidos à 1ª delegacia territorial, localizada nos Barris.

