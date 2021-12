Dez homens explodem caixa eletrônico na Estrada das Barreiras

Um terminal de autoatendimento da agência da Caixa Econômica Federal na Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, foi alvo de uma explosão promovida por um grupo composto por 10 homens fortemente armados. A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 22.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os criminosos invadiram o local por volta das 4h, munidos de explosivos. No momento do crime, guarnições da 23ª CIPM se deslocaram imediatamente para o local, mas os autores do crime já tinham fugido.

Parte da frente da agência ficou parcialmente destruída. O crime é investigado pela Polícia Federal (PF).

Parte da frente da agência da Caixa ficou destruída (Foto: Samuel Palmeira | Cidadão Repórter)

Em nota, a PF informou que "após o registro da ocorrência, uma equipe de Peritos do GBE (Grupo de Bombas e Explosivos) se deslocou ao local, onde constatou que foram utilizados quatro explosivos pelos meliantes. Um deles detonou, enquanto os outros três foram acesos mas não detonaram, apresentando risco à população. A equipe de peritos então utilizou o traje antibombas e conseguiu neutralizar os três explosivos".

.

adblock ativo