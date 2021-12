Dez famílias recebem auxílios após desabamento em Pituaçu

As dez famílias afetadas pelo desabamento de um imóvel nesta terça-feira, 13, em Pituaçu, já foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) para receber auxílios.

De acordo com a Semps, todas as famílias foram orientadas a procurar a Defesa Civil de Salvador (Codesal) no menor tempo possível, e a expectativa é que o pagamento dos benefícios saia já na próxima semana.

Três dessas famílias vão receber dois benefícios, os auxílios moradia (conhecido como Aluguel Social, para quem precisa deixar uma área onde há risco para a vida) e emergência (concedido a todos que tiveram perdas materiais). As outras sete receberão apenas o auxílio-moradia, porque vão ter que deixar seus imóveis diante de riscos estruturais identificados pela Codesal ou por terem de ser demolidos para viabilizar a entrada de máquinas para a retirada de escombros.

As famílias que estão cadastradas no auxílio-moradia vão receber R$ 300 mensais. Já as cadastradas para o auxílio-emergência ganharão três salários mínimos. Também serão concedidos quatro auxílios-funerais para viabilizar o sepultamento das vítimas que estavam no imóvel que desabou.

