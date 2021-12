Dez adolescentes fogem da Case do bairro de Tancredo Neves

Dez adolescentes internos da Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) fugiram da instituição no bairro Tancredo Neves, em Salvador. Eles escaparam na noite deste domingo, 23.

De acordo com a Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), órgão que coordena a Case, três deles retornaram para a entidade. A assessoria da Fundac, no entanto, não soube informar se eles voltaram voluntariamente ou se foram apreendidos.

A Fundac também ainda não esclareceu a circunstância da fuga.

