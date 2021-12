Devotos saem em procissão em homenagem a São Judas Tadeu

Com a temática “São Judas Tadeu, missionário de Jesus Cristo, presente no coração da Igreja”, o Santuário Cristo Rei e São Judas Tadeu, na Baixa de Quintas, em Salvador, realizou nesta segunda-feira, 28, uma série de homenagens ao seu padroeiro. Com missas e cânticos, o ápice da consagração aconteceu com procissão, que reuniu mais de 600 religiosos, e missa solene, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, dom Estevam.

Tradição no calendário religioso da capital baiana, os devotos caminharam com a imagem de São Judas Tadeu pelas principais ruas do bairro, a exemplo da ladeira do Ypiranga, rua 1º de Dezembro e a rua 7 de Janeiro, Os fiéis retornaram pela ladeira do Ypiranga até o santuário, onde receberam a bênção do Santíssimo Sacramento. Com o som de um minitrio, o encerramento do festejo foi coordenado pela juventude paroquial.

“Sou devota de São Judas Tadeu há mais de 50 anos. É um sentimento de muita alegria e paz participar todos os anos dessas homenagens a ele. No início da minha devoção, fiz um pedido a São Judas Tadeu para que ele intercedesse junto a Jesus para que a minha mãe não ficasse cega e passei um ano dando serviço no santuário. Minha mãe não recuperou toda a visão, mas não ficou cega”, disse a devota Maria José, 83 anos.

Conforme o padre César Dias, que ministrou a missa do período da tarde, as festividades são um momento é de muita alegria tanto para a igreja católica quanto para os paroquianos e devotos de São Judas Tadeu. “É um momento de júbilo. Convocamos a população para estarmos juntos em orações e para realizar ações concretas, em nome do Senhor. Caminharemos juntos como povo de Deus”, frisou.

O padroeiro

Apóstolo cristão, São Judas Tadeu é um dos 12 apóstolos de Jesus, mas não deve ser confundido com Judas Iscariotes, que traiu Jesus.

Padroeiro das causas impossíveis e também dos servidores públicos, é um dos santos católicos mais populares no Brasil.

*Sob a supervisão da jornalista Rita Conrado

