Devotos reverenciam Iemanjá mesmo em dia de chuva

Em dia de tempo nublado e chuva em Salvador, os devotos de Iemanjá foram ao Rio Vermelho neste terça, 2, reverenciar a Rainha do Mar. Muitas pessoas aproveitaram a manhã desta terça para deixar seus presentes na praia. São perfumes, flores e outros objetos para embelezar Iemanjá.

Alguns não se satisfazem apenas em deixar as oferendas nas pedras e saem em barcos para deixar os presentes no mar. Além de populares, muitos terreiros também fazem suas homenagens para a Rainha do Mar.

<GALERIA ID=20471/>

A festa no Rio Vermelho começou às 5 horas com a alvorada e abertura da Colônia de Pescadores. Quem não quiser depositar seus mimos diretamente no mar, pode deixá-lo na Colônia de Pescadores até as 15h30, quando os balaios com o presente principal sai em cortejo até o mar. Cerca de 200 embarcações participam da atividade.

Esse ano o presente principal é uma grande baleia com 3 metros. A escolha da oferenda feita pelos pescadores é sempre uma surpresa.

A mãe de santo do Ilê Axé Jibayê (em Itinga), Jacira Ferreira, 62, que assumiu neste ano os preparativos explica a escolha do presente. "Sempre tem que ser um tema relacionado ao mar e esse ano também fizemos um apelo à preservação do meio ambiente marítimo", disse.

Além do lado religioso, o evento também terá festa comandada pelo cantor Carlinhos Brown e o roqueiro Márcio Mello. O Cacique sobe no palco às 14 horas acompanhado da Bateria Sustentável. Já o rock chega ao Rio Vermelho às 19 horas no espaço Toca Raul, que fica próximo à Igreja de Santana.



O governador Rui Costa foi um dos que chegou cedo ao bairro. Ele visitou a Casa de Iemanjá por volta das 6 horas e depositou um cesto de flores e frutas banhadas em alfazema nos pés da imagem da entidade. O petista disse que pediu paz para os baianos e educação para as famílias.

adblock ativo